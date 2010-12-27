Губернатор Петербурга запретил строить новые ЖК без социальных объектов

Губернатор Петербурга заявил о том, что строительство жилых домов должно идти в комплексе с социальной инфраструктурой. На совещании с членами городского правительства было рассмотрено 14 проектов планировки с проектами межевания территорий в разных районах Северной столицы. Семь из них отправились на доработку по указанию Александра Беглова.

"Ввод жилья должен осуществляться одновременно с детскими садами", - подчеркнул губернатор.

На доработку были отправлены те проекты, которые никак не учли мнение жителей. Так, например, петербуржцы попросили застройщика построить у ЖК на Северном проспекте и улице Есенина объект для культурно-массового досуга, но просьба была проигнорирована.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Крестовском проспекте построят школу с бассейнами и типографией.

Фото: Piter.TV