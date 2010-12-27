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Профессору ИТМО из Белоруссии торжественно вручили российский паспорт
Сегодня, 22:12
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nadezhda_sib

Профессору ИТМО из Белоруссии торжественно вручили российский паспорт

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Ученый живет в Петербурге третий год.

Профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб получила паспорт гражданина РФ. Документ молодому ученому вручил лично губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Екатерина Скорб живет в городе на Неве на протяжении двух лет, до этого 36-летняя гражданка Белоруссии работала в Германии и Гарварде. Градоначальник сообщил о том, что он ходатайствовал о предоставлении гражданства директору Научного центра инфохимии НИИ ИТМО и президент РФ подписал соответствующий указ. 

Основное направление деятельности ученого - создание функциональных материалов, которые могут перестраивать свою структуру в качестве отклика на внешние воздействия. 

По словам губернатора, в Петербург и далее собираются привлекать талантливых ученых и создавать все необходимые условия для их работы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что экс-глава Василеостровского района стала заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга. 

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга
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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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