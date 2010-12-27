Профессору ИТМО из Белоруссии торжественно вручили российский паспорт

Ученый живет в Петербурге третий год.

Профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб получила паспорт гражданина РФ. Документ молодому ученому вручил лично губернатор Петербурга Александр Беглов.

Екатерина Скорб живет в городе на Неве на протяжении двух лет, до этого 36-летняя гражданка Белоруссии работала в Германии и Гарварде. Градоначальник сообщил о том, что он ходатайствовал о предоставлении гражданства директору Научного центра инфохимии НИИ ИТМО и президент РФ подписал соответствующий указ.

Основное направление деятельности ученого - создание функциональных материалов, которые могут перестраивать свою структуру в качестве отклика на внешние воздействия.

По словам губернатора, в Петербург и далее собираются привлекать талантливых ученых и создавать все необходимые условия для их работы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что экс-глава Василеостровского района стала заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга

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