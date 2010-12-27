Экс-глава Василеостровского района стала заместителем руководителя администрации губернатора Петербурга

До назначения на должность Юлия Киселева была советником губернатора города на Неве.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов назначил бывшую главу Василеостровского района на должность заместителя руководителя своей администрации. Информация об этом появилась на сайте Смольного. Распоряжение вступило в силу с 5 ноября 2019 года.

Пресс-служба администрации города также сообщила о том, что до назначения Юлия Киселева работала советником губернатора Петербурга.

В середине февраля градоначальник уволил Юлию Киселеву с поста главы района, на котором женщина находилась с 2013 года. Ранее, с 2008 по 2013 год, она была председателем комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Фото: novostimb.ru