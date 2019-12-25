Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Перекрестова

Леонид Перекрестов многие годы служил в органах государственной безопасности.

Глава города выразил соболезнования в связи с кончиной Леонида Перекрестова.

Леонид Перекрестов служил в органах государственной безопасности, был заместителем председателя исполкома Ленинградского городского совета, возглавлял региональную организацию спортивного общества "Динамо".

Перекрестов был известен как честный, открытый и ответственный руководитель, преданный порученному делу.

Ранее мы писали, что директор школы "Петришуле" Анна Полякова скончалась на 49-ом году жизни.

Фото: pixabay