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Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Перекрестова
Сегодня, 19:30
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smirenny

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Перекрестова

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Леонид Перекрестов многие годы служил в органах государственной безопасности.

Глава города выразил соболезнования в связи с кончиной Леонида Перекрестова.

Леонид Перекрестов служил в органах государственной безопасности, был заместителем председателя исполкома Ленинградского городского совета, возглавлял региональную организацию спортивного общества "Динамо". 

Перекрестов был известен как честный, открытый и ответственный руководитель, преданный порученному делу. 

Ранее мы писали, что директор школы "Петришуле" Анна Полякова скончалась на 49-ом году жизни.

Фото: pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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