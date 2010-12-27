Губернатор Петербурга поздравил учеников новой школы №428 с Днем знаний

Первого сентября этого года в Петербурге открылось пять новых школ и одиннадцать детских садов. Первоклассников новой школы №428 с Днем знаний поздравил губернатор Георгий Полтавченко. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В школе он осмотрел спортзал, столовую, два бассейна и надувной планетарий, где дети будут заниматься по 20 минут.
По словам Полтавченко, главной задачей остается сделать из школ научно-познавательные центры.
После осмотра школы Георгий Полтавченко открыл праздничную линейку, пожелал детям хороших впечатлений и успехов.
Фото: ВКонтакте/Колпинский район, газета "Ижорская перспектива"