Губернатор Петербурга поздравил учеников новой школы №428 с Днем знаний

1 сентября этого года в Петербурге открылось пять новых школ и одиннадцать детских садов.

Первого сентября этого года в Петербурге открылось пять новых школ и одиннадцать детских садов. Первоклассников новой школы №428 с Днем знаний поздравил губернатор Георгий Полтавченко. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В школе он осмотрел спортзал, столовую, два бассейна и надувной планетарий, где дети будут заниматься по 20 минут.

По словам Полтавченко, главной задачей остается сделать из школ научно-познавательные центры.

После осмотра школы Георгий Полтавченко открыл праздничную линейку, пожелал детям хороших впечатлений и успехов.

Фото: ВКонтакте/Колпинский район, газета "Ижорская перспектива"