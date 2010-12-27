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Губернатор Петербурга поздравил учеников новой школы №428 с Днем знаний
Сегодня, 12:23
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TretyakovaS
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Губернатор Петербурга поздравил учеников новой школы №428 с Днем знаний

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1 сентября этого года в Петербурге открылось пять новых школ и одиннадцать детских садов.

Первого сентября этого года в Петербурге открылось пять новых школ и одиннадцать детских садов. Первоклассников новой школы №428 с Днем знаний поздравил губернатор Георгий Полтавченко. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В школе он осмотрел спортзал, столовую, два бассейна и надувной планетарий, где дети будут заниматься по 20 минут. 

По словам Полтавченко, главной задачей остается сделать из школ  научно-познавательные центры. 

После осмотра школы Георгий Полтавченко открыл праздничную линейку, пожелал детям хороших впечатлений и успехов.

Фото: ВКонтакте/Колпинский район, газета "Ижорская перспектива"

Теги: 1 сентября , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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