Губернатор Петербурга подвел итоги праздничной недели

Градоначальник в первый день 2020 года встретился с петербуржцами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как провел первую неделю нового 2020 года. Первыми итогами он поделился на своей странице "ВКонтакте".

В первый день градоначальник побывал в Шушарах и пообщался с местными жителями. Беглов отметил, что район нуждается в строительстве новых школ, детских садов и медицинских учреждений – все это находится в планах городского правительства.

Также Беглов посетил микрорайон "Северная Долина" в Выборгском районе. Как и в Шушарах, остро стоит вопрос нехватки инфраструктуры - детских садов, школ, а также дорог. В следующем году город выкупит ряд помещений под социальные объекты.

После визита квартала "Полюстрово 26-26" губернатор убедился в том, что жителям необходимо улучшение транспортной доступности микрорайона. В 2021 году в планах открытие проезда около школы №220 к Бестужевской улице.

В течение 10 лет в Петербурге обновят фасады 3-й и 4-й категории сложности. Всего реставрации подлежит 255 фасадов исторических зданий.

"В период новогодних праздников все службы работали слаженно. Для нас было важно, чтобы каникулы для петербуржцев и гостей города оставались безопасными и комфортными. На уборке улиц круглосуточно были задействованы 600 единиц техники и более тысячи дворников. Буду ждать Ваших комментариев о работе служб", — подытожил градоначальник.

Фото: Александр Беглов / VK