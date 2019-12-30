Губернатор Петербурга подвел итоги праздничной недели

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о том, как провел первую неделю нового 2020 года. Первыми итогами он поделился на своей странице "ВКонтакте".
В первый день градоначальник побывал в Шушарах и пообщался с местными жителями. Беглов отметил, что район нуждается в строительстве новых школ, детских садов и медицинских учреждений – все это находится в планах городского правительства.
Также Беглов посетил микрорайон "Северная Долина" в Выборгском районе. Как и в Шушарах, остро стоит вопрос нехватки инфраструктуры - детских садов, школ, а также дорог. В следующем году город выкупит ряд помещений под социальные объекты.
После визита квартала "Полюстрово 26-26" губернатор убедился в том, что жителям необходимо улучшение транспортной доступности микрорайона. В 2021 году в планах открытие проезда около школы №220 к Бестужевской улице.
В течение 10 лет в Петербурге обновят фасады 3-й и 4-й категории сложности. Всего реставрации подлежит 255 фасадов исторических зданий.
"В период новогодних праздников все службы работали слаженно. Для нас было важно, чтобы каникулы для петербуржцев и гостей города оставались безопасными и комфортными. На уборке улиц круглосуточно были задействованы 600 единиц техники и более тысячи дворников. Буду ждать Ваших комментариев о работе служб",
— подытожил градоначальник.
Фото: Александр Беглов / VK
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