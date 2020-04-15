  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:45
63
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Группировка "Север" сообщила об отражении атаки нацбатальона "Кракен"*

0 0

Ярослав Якимкин рассказал о работе "Севера" на СВО.

Представители российской "Северной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 июля старший офицер пресс-центра Ярослав Якимкин. Военнослужащий заметил, что за минувший день удалось отразить пять атак  со стороны Вооруженных сил Украины, включая и силы Главного управления разведки Украины "Кракен" (запрещенная на территории России неонацистская, террористическая и экстремистская организация).

Отразили пять атак формирований 57-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, сил специальных операций "Восток" и Главного управления разведки Украины "Кракен".

Ярослав Якимкин, старший офицер пресс-службы "Севера"

Специалист заметил, что также было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад армии киевского режима. В общей сложности противник лишился до 255 человек личного состава убитыми и ранеными, шести пакапов, самоходной артиллерийской установки "Акация" и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". 

Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, ярослав якимкин
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии