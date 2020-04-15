Ярослав Якимкин рассказал о работе "Севера" на СВО.

Представители российской "Северной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 20 июля старший офицер пресс-центра Ярослав Якимкин. Военнослужащий заметил, что за минувший день удалось отразить пять атак со стороны Вооруженных сил Украины, включая и силы Главного управления разведки Украины "Кракен" (запрещенная на территории России неонацистская, террористическая и экстремистская организация).

Отразили пять атак формирований 57-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, сил специальных операций "Восток" и Главного управления разведки Украины "Кракен". Ярослав Якимкин, старший офицер пресс-службы "Севера"

Специалист заметил, что также было нанесено поражение живой силе и технике трех бригад армии киевского режима. В общей сложности противник лишился до 255 человек личного состава убитыми и ранеными, шести пакапов, самоходной артиллерийской установки "Акация" и станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Минобороны России