Группа подростков напала и раздела 13-летнего мальчика

Инцидент произошёл на проспекте Металлистов у дома,110.

В понедельник, 3 сентября, в полицию поступило заявление от петербурженки, которая утверждает, что на ее сына напала группа подростков. Сообщил 78.ru.

Как оказалось, с 13-летнего пострадавшего сняли футболку и ветровку известных марок. Сумма ущерба составила 6,5 тысяч.

Инцидент произошёл на проспекте Металлистов у дома 110.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти малолетних хулиганов. Новоиспеченных клептоманов передали в руки родителей.

Ранее мы сообщали о том, что ночью в центре Петербурга толпа АУЕшников убила 32-летнего мужчину.

Фото:Pixabay