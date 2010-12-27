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Группа подростков напала и раздела 13-летнего мальчика
Сегодня, 20:59
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IRINA_CHALKINA
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Группа подростков напала и раздела 13-летнего мальчика

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Инцидент произошёл на проспекте Металлистов у дома,110.

В понедельник, 3 сентября, в полицию поступило заявление от петербурженки, которая утверждает, что на ее сына напала группа подростков. Сообщил  78.ru.

Как оказалось, с 13-летнего пострадавшего сняли футболку и ветровку известных марок. Сумма ущерба составила 6,5 тысяч. 

Инцидент произошёл на проспекте Металлистов у дома 110.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти малолетних хулиганов. Новоиспеченных клептоманов передали в руки родителей.

Ранее мы сообщали о том, что ночью в центре Петербурга толпа АУЕшников убила 32-летнего мужчину.

Фото:Pixabay

 

Теги: подростки напали спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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