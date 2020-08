Группа "Zero People" сняла клип в сгоревшем театре драмы

Зрителям показали то, что осталось от зрительного зала, кресел и занавеса.

Группа "Zero People" выпустила клип на песню "Я получил эту роль" (кавер "ДДТ). Видео было полностью снято во Владимирском театре драмы, в котором 29 июня произошел пожар.

Музыканты Александр Красовицкий и Александр Заранкин находятся в зрительном зале, выгоревшем практически дотла. В клипе, в частности, показали то, что осталось от кресел и занавеса. В кадре также появляются артисты театра: Александр Аладышев, Иван Антонов, Ариадна Брунер, Инга Галдина, Андрей Гурамишвили, Валерия Емельянова и др.

Клип был снят с одного дубля. Съемки помог организовать директор Владимирского театра драмы Борис Гунин. Артисты призвали зрителей поддержать труппу в это непростое время и перевести деньги на восстановление здания.

Напомним, пожар во Владимирском театре драмы произошел вечером 29 июня. Огонь уничтожил 500 квадратных метров. Пострадали зрительный зал, сцена и частично фойе. По предварительной версии, причиной возгорания стали электротехнические работы, которые проводились в здании. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Видео: YouTube / zeropeopleband