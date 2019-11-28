Группа The Pussycat Dolls возвращается на сцену

Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года.

Группа The Pussycat Dolls объявила о воссоединении. Об этом в своём Instagram сообщила певица и танцовщица Николь Шерзингер.

Tур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!, — написала исполнительница

В состав группы вернутся Кармит Бачар, Джессики Сатта, Эшли Робертс, Николь Шерзингер, Кимберли Уайатт. Не будет в составе только Мелоди Торнтон.

Тур состоится после более чем десятигодового перерыва. Тогда группа распалась на фоне слухов о том, что всем девушкам надоело быть в тени Николь Шерзингер. Каждая участница решила заниматься сольной карьерой.

Видео: YouTube/ ThePussycatDollsVEVO, MTV International