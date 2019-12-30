Группа "Сплин" представила анимационный клип на песню "Воздушный шар"

За последний месяц рок-группа выпустила второй клип на песню из нового мини-альбома.

Музыкальная группа "Сплин" выпустила анимационный клип на песню "Воздушный шар". Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале коллектива 6 января.

Песня вошла в мини-альбом "Тайком", который выпустили 20 декабря 2019 года. Его частью также стали композиции "Атом", "Гимн", "Волшебная скрипка", "Важная вещь", "Тайком" и инструментальная "Шар воздушный".

На данный момент клип набрал около 10 тыс. просмотров.

Ранее группа выпустила клип на новую песню "Тайком".

Видео: Официальный канал группы Сплин / YouTube