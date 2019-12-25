Группа "Мураками" выпустила новый сингл "Ночь"

Песню будут исполнять на предстоящих концертах группы.

Рок-группа "Мураками" совместно с LASCALA выпустила новый сингл "Ночь". Песня станет частью нового альбома казанской команды, который выйдет осенью этого года.

"Ночь" посвящена лету и его необыкновенным моментами — свободе, любви, рассветам.

Мы давно хотели сделать какой-нибудь дуэт именно с женским вокалом. Наш директор показала нам группу LASCALA. Я сразу обратила внимание на вокалистку и подумала: "А почему нет?" Аня яркая, интересная, позитивная и очень милая. И всё как-то срослось само собой. Диляра Вагапова, лидер группы "Мураками".

Обе команды сочиняли свои партии удаленно друг от друга в студиях Казани и Москвы. Во втором куплете можно распознать фирменные ритмы латины от LASCALA.

Песня уже доступна для скачивания на всех площадках.