"Группа ЛСР" может возвести жилой комплекс на Матисовом острове

При этом в компании от комментариев воздержались.

"Группа ЛСР" ведет переговоры о покупке земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове, которая принадлежит связанным с "Татнефтью" структурам. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, компания заинтересована в приобретении под застройку 5 га на пересечении улиц Перевозная и Александра Блока. На территории стоимостью до 3 млрд рублей (по оценкам экспертов) застройщик может возвести жилой комплекс комфорт-класса. При этом в компании от комментариев воздержались.

В настоящее время на участке находится 40 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе производственные здания и офисный центр. Ранее в этой части Матисова острова располагался фольгопрокатный завод, который принадлежал структурам самарского предпринимателя Александра Цейтлина. Сегодня владельцем земельного участка числится ООО "Новый остров" (принадлежит ООО "РНГО", связанному с ГК "Татнефть").

Ранее стало известно, что ЛСР планирует увеличить площадь застройки у Муринской дороги.

Фото: yandex.ru/maps