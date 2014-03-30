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"Группа ЛСР" может возвести жилой комплекс на Матисовом острове
Сегодня, 12:05
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"Группа ЛСР" может возвести жилой комплекс на Матисовом острове

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При этом в компании от комментариев воздержались. 

"Группа ЛСР" ведет переговоры о покупке земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове, которая принадлежит связанным с "Татнефтью" структурам. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. 

По данным издания, компания заинтересована в приобретении под застройку 5 га на пересечении улиц Перевозная и Александра Блока.  На территории стоимостью до 3 млрд рублей (по оценкам экспертов) застройщик может возвести жилой комплекс комфорт-класса. При этом в компании от комментариев воздержались. 

В настоящее время на участке находится 40 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе производственные здания и офисный центр. Ранее в этой части Матисова острова располагался фольгопрокатный завод, который принадлежал структурам самарского предпринимателя Александра Цейтлина. Сегодня владельцем земельного участка числится ООО "Новый остров" (принадлежит ООО "РНГО", связанному с ГК "Татнефть").

Ранее стало известно, что ЛСР планирует увеличить площадь застройки у Муринской дороги.

Фото: yandex.ru/maps

Теги: группа лср, жилой комплекс, матисов остров
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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