Группа Green Day выпустила новый альбом

Релиз получил название "Father of All Mother****ers".

В пятницу, 7 февраля, свет увидел 13-й студийный альбом группы Green Day "Father of All Mother****ers". Релиз можно найти на всех цифровых платформах.

Предыдущий альбом поп-панков получил название Revolution Radio и вышел в октябре 2016-го года.

В поддержку альбома группа выпустила клип на песню "Meet Me on the Roof", в главной роли снялся актер из популярного сериала "Очень странные дела" Гатен Матараццо. Кстати, недавно стало известно, что четвертый сезон сериала не только станет последним, но и будет поделен на две части.

Видео: YouTube / iHeartRadio, Warner Music Poland