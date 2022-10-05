Группа "Черные береты" выступила с концертом перед мобилизованными в Калининграде

На нем присутствовали более 200 военнослужащих.

Артисты концертной группы "Черные береты" выступили с концертом перед мобилизованными в Калининграде. Об этом сообщили в Минобороны.

Выступление группы морской пехоты состоялось на территории одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота. На нем присутствовали более 200 военнослужащих.

В Минобороны отметили, что подобные выступления будут проходить в воинских частях в течение всего периода проведения частичной мобилизации.

Ранее Минобороны показало кадры применения модернизированных машин ВДВ БРДМ-2МС.

Видео: Минобороны России