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Группа "Черные береты" выступила с концертом перед мобилизованными в Калининграде

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На нем присутствовали более 200 военнослужащих.

Артисты концертной группы "Черные береты" выступили с концертом перед мобилизованными в Калининграде. Об этом сообщили в Минобороны.

Выступление группы морской пехоты состоялось на территории одной из воинских частей армейского корпуса Балтийского флота. На нем присутствовали более 200 военнослужащих.

В Минобороны отметили, что подобные выступления будут проходить в воинских частях в течение всего периода проведения частичной мобилизации.

Ранее Минобороны показало кадры применения модернизированных машин ВДВ БРДМ-2МС.

Видео: Минобороны России

Теги: калининград, концерт, мобилизация, черные береты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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