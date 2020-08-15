Жителей Китая призвали экономить еду

С соответствующим обращением к нации еще 11 августа выступил генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Си Цзиньпин

Одной из причин для такого призыва стала непогода, в результате которой ощутимо пострадала сельскохозяйственная сфера, особенно регионы, в которых выращивают рис: в результате непрекращающихся проливных дождей и разлива водоемов оттуда уже эвакуировано около 2 млн человек.

Помимо этого фактора, Цзиньпин обратил внимание на то, что расточительное отношение китайцев к пище может обернуться проблемами в сфере продовольственной безопасности. В то же время он настроен свести к минимуму зависимость Китая от импортных поставок продуктов.

Аналитики предполагают, что в свете неурожая, пандемии и обострения отношений КНР и США, которые пока еще входят в число крупнейших поставщиков продуктов питания в эту страну, можно ожидать передел экспортного китайского рынка.

Видео: YT / settime2588, WHO