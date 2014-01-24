Гранитных львов со спуска набережной Макарова намерены отреставрировать

В этом году планируется подготовить проектно-сметную документацию с учетом зафиксированных дефектов.

Специалисты собираются заняться реставрацией гранитных львов, расположенных на спуске набережной Макарова рядом с Биржевым мостом в Петербурге. Ранее сообщалось, что фигуры могут быть сняты и вывезены для восстановительных работ. В Государственном музее городской скульптуры (ГСМС) заявили "Вечернему Петербургу", что пока речь идет только о подготовке проекта реставрации.

В этом году планируется подготовить проектно-сметную документацию с учетом зафиксированных дефектов. Когда начнется непосредственный ремонт, поврежденные участки гранита будут отреставрированы. Конкретные планы демонтажа скульптур пока не определены.

Эксперты считают целесообразным проведение ремонта непосредственно на месте, создав специальные условия ("тепляк"), исключив необходимость перемещения фигур, уточнили в музее.

Фото: Олег Золото