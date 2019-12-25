Граница между Петербургом и Ленинградской областью останется открытой 

Правительство Ленобласти не планирует закрывать границу с Санкт-Петербургом. Об этом объявил Александр Дрозденко во время эфира на канале "ЛЕН24".
Губернатор отметил, что границы на въезд и выезд начинают закрывать в тех населенных пунктах региона, где есть подтвержденные случаи заражения COVID-19.
Напомним, что, по словам Дрозденко, в середине апреля сотрудники ГИБДД будут останавливать машины по пути из области в город и замерять пассажирам температуру с помощью тепловизора. Жители, температура которых превысит норму, обязаны будут пройти тест на коронавирус.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 3 )
А из Питера в область можно и заражённым выезжать, получается?
Видимо там воздух целебный)) а так все как обычно надеются на русский авось пронесёт!))
Зачем задавать глупые вопросы.