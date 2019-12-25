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Граница между Петербургом и Ленинградской областью останется открытой 
Сегодня, 17:56
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lizapoluda

Граница между Петербургом и Ленинградской областью останется открытой 

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Въезд и выезд невозможен только из районов, в которых есть зараженные.

Правительство Ленобласти не планирует закрывать границу с Санкт-Петербургом. Об этом объявил Александр Дрозденко во время эфира на канале "ЛЕН24".

Губернатор отметил, что границы на въезд и выезд начинают закрывать в тех населенных пунктах региона, где есть подтвержденные случаи заражения COVID-19.

Напомним, что, по словам Дрозденко, в середине апреля сотрудники ГИБДД будут останавливать машины по пути из области в город и замерять пассажирам температуру с помощью тепловизора. Жители, температура которых превысит норму, обязаны будут пройти тест на коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 3 )

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Аноним
Сегодня 18:14

А из Питера в область можно и заражённым выезжать, получается? 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 18:30

Видимо там воздух целебный)) а так все как обычно надеются на русский авось пронесёт!)) 

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 18:48

Зачем задавать глупые вопросы.

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