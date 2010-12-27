Грандиозный праздник: Рождественская ярмарка в Петербурге обойдется в 19 миллионов рублей

Подготовкой Рождественской ярмарки в займется центр дополнительного образования школьников.

Правительство Петербурга подвело итоги конкурса на проведение Рождественской ярмарки в городе. Согласно документам аукциона, победителем стало ООО "Центр дополнительного образования школьников", следует из конкурсной документации.

Подрядчик должен написать сценарий открытия ярмарки, а также самого празднования. Кроме этого, победитель сотавит программу с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. В общей сложности из городского бюджета выделят на праздники 18,37 миллиона рублей.

В общей теме оформления следует отразить традиции, культуру, национальные символы и флаги Российской Федерации, регионов-участников и стран-участниц. Допускается использование в оформлении характерных для Санкт-Петербурга видов исторических, культурных, архитектурных ансамблей (панорамные виды), изображений сказочных персонажей, говорится в документации

Подрядчик также займется организацией торговых точек, оформлением ярморки и ее безопастностью.

Грандиозное празднование пройдет на Пионерской площади с 22 декабря 2018 по 7 января 2019 года.

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