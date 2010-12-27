Градостроительный совет одобрил проект жилой застройки в Низино

Расчетная численность населения нового квартала — 830 человек.

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил проект планировки и проект межевания территории в деревне Низино Ломоносовского района. Об этом сообщает пресс-служба ЛО.

На территории в 10 га, ограниченной Старопетергофским каналом, рекой Черной, дорогой к Санинскому шоссе от д. Низино и мелиоративной канавой, строительная компания "Ювен" планирует построить трехэтажный жилой комплекс общей площадью 25 тыс. кв. м. Расчетная численность населения нового квартала — 830 человек.

Проект также предполагает размещение встроенно-пристроенного здания дошкольной образовательной организации на 50 мест, открытых автостоянок, коммерческой инфраструктуры на первых этажах жилого комплекса. Строительство планируется осуществлять в 3 очереди. Срок реализации проекта — 2020-2025 гг.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО