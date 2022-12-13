Градоначальник Беглов подписал постановление о внесении изменений в программу "Экономика знаний в Санкт-Петербурге"

Правительство внесло изменения в программу.

Глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в программу "Экономика знаний в Санкт-Петербурге". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Из программы исключили часть мероприятий, которые проходили в прошлом году. Согласно постановлению, до 2028 года будут предоставляться субсидии на проведение конкурса программ развития образовательных организаций высшего образования для экономики.

Кроме того, теперь акцент сделают на финансировании научно-технических разработок образовательных и научных организаций.

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