Над проектом работает скульптор Арутюн Акобян.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что фигуры Моцарта и Шостаковича осенью могут украсить двор Капеллы в Петербурге. Об этом сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Известно, что над проектом трудится скульптор Арутюн Акобян. Как оказалось, художник несколько раз переделывал проект. Несколько месяцев он лепил фигуры, а затем облачал их в глиняные одежды.

Отмечается, что в настоящий момент скульптуры готовы на 80%.

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