Государственная жилищная инспекция Петербурга примет участие в выставке и конференции "ЖКХ России"

В Петербурге состоится крупная выставка и конференция "ЖКХ России - 2018".

Петербургская государственная жилищная инспекция готовится принять участие в выставке, которая пройдет 21 марта в "Экспофоруме". Там будет специализированная конференция "ЖКХ России - 2018".

В выставке и конференции "ЖКХ России" примут участие все исполнительные органы государственной власти блока вице‑губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко.

В зоне экспозиции Инспекции для посетителей выставки организуют информационные материалы по тем вопросам, которые входят в полномочия ЖКХ. Также посетителям мероприятия расскажут о последних изменениях в отраслевом законодательстве. Кроме того, гости смогут пройти в онлайн-режиме квалификационный экзамен, обязательный для сдачи руководителями управляющих организаций.

В рамках деловой программы выставки Инспекция проведет Конференцию "Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль: опыт реализации жилищного законодательства и перспективы".

Фото: скриншот с сайта "Экспоорум"