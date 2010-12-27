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Государственная жилищная инспекция Петербурга примет участие в выставке и конференции "ЖКХ России"
Сегодня, 13:37
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Shdaria
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Государственная жилищная инспекция Петербурга примет участие в выставке и конференции "ЖКХ России"

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В Петербурге состоится крупная выставка и конференция "ЖКХ России - 2018".

Петербургская государственная жилищная инспекция готовится принять участие в выставке, которая пройдет 21 марта в "Экспофоруме". Там будет специализированная конференция "ЖКХ России - 2018".

В выставке и конференции "ЖКХ России" примут участие все исполнительные органы государственной власти блока вице‑губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко. 

В зоне экспозиции Инспекции для посетителей выставки организуют информационные материалы по тем вопросам, которые входят в полномочия ЖКХ. Также посетителям мероприятия расскажут о последних изменениях в отраслевом законодательстве. Кроме того, гости смогут пройти в онлайн-режиме квалификационный экзамен, обязательный для сдачи руководителями управляющих организаций.

В рамках деловой программы выставки Инспекция проведет Конференцию "Государственный жилищный надзор и лицензионный контроль: опыт реализации жилищного законодательства и перспективы". 

Фото: скриншот с сайта "Экспоорум"

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Теги: госжилинспекция спб , жкх спб , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Лента новостей Новости СПб

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