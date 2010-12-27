В Петербурге предложили РСО создать единый платеж для ведения прямых расчетов

В Петербурге могут ввести единую квитанцию для прямых расчетов.

В Санкт-Петербурге с апреля ресурсоснабжающие организации смогут перейти на прямые договоры с жителями города, при условии, если управляющая компания более двух месяцев не переводит деньги за потребленные ресурсы, сообщает "Мойка78". О новой возможности рассказал Борис Горлин, руководитель информационно-аналитического агентства Live-energo.

На мой взгляд, прямые платежи, которые сейчас стали такой трендовой темой, в том числе и благодаря изменениям в законодательстве, они наиболее актуальны для теплоэнергетиков. Только в этой отрасли существует такая, в Санкт-Петербурге во всяком случае, проблема дебиторской задолженности. Борис Горлин

В связи с такой ситуацией, Горлин предлагает РСО объединиться с другими поставщиками ресурсов, у которых есть опыт работы с горожанами, а также проверены на деле.

Например - можно договориться с компанией "Петроэлектросбыт" и выпускать одну совместную квитанцию на оплату услуг. Из плюсов здесь - наличие широкой абонентской базы, отлажены каналы доставки и готовая система обработки информации.

Также Борис Горлин обозначил и минусы совместной квитанции: при оплате части указанной в квитанции суммы будет неясно за что именно заплатил человек.

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин