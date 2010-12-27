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В Петербурге предложили РСО создать единый платеж для ведения прямых расчетов
Сегодня, 12:03
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Shdaria
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В Петербурге предложили РСО создать единый платеж для ведения прямых расчетов

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В Петербурге могут ввести единую квитанцию для прямых расчетов.

В Санкт-Петербурге с апреля ресурсоснабжающие организации смогут перейти на прямые договоры с жителями города, при условии, если управляющая компания более двух месяцев не переводит деньги за потребленные ресурсы, сообщает "Мойка78". О новой возможности рассказал Борис Горлин, руководитель информационно-аналитического агентства Live-energo. 

На мой взгляд, прямые платежи, которые сейчас стали такой трендовой темой, в том числе и благодаря изменениям в законодательстве, они наиболее актуальны для теплоэнергетиков. Только в этой отрасли существует такая, в Санкт-Петербурге во всяком случае, проблема дебиторской задолженности.

Борис Горлин

В связи с такой ситуацией, Горлин предлагает РСО объединиться с другими поставщиками ресурсов, у которых есть опыт работы с горожанами, а также проверены на деле. 

Например - можно договориться с компанией "Петроэлектросбыт" и выпускать одну совместную квитанцию на оплату услуг. Из плюсов здесь - наличие широкой абонентской базы, отлажены каналы доставки и готовая система обработки информации.

Также Борис Горлин обозначил и минусы совместной квитанции: при оплате части указанной в квитанции суммы будет неясно за что именно заплатил человек. 

Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Теги: единая квитанция для оплаты , жкх спб , новости спб , рсо
Категории: Лента новостей Новости СПб

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