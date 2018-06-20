Гостями нового выпуска Z+ станут Аршавин, Геркус и Петржела

Еще одним участником шоу станет Гарри Топор.

Скандальное шоу Z+ объявило новых гостей программы. Ими стали спортсмен Андрей Аршавин, бывший функционер "Зенита" Илья Геркус и экс-главный тренер "сине-бело-голубых" Властимил Петржела. Создатели рассказали, что позже к ним присоединится рэпер Гарри Топор, который презентует новый трек.

За тактический разбор будут отвечать тренер Александр Григорян, а также еще один бывший игрок - Алексей Игонин.

Выпуск станет доступен вечером 7 апреля, за час до матча 22 тура РПЛ. Напомним, что в нем петербуржцы сыграют против московского "Локомотива".

Ранее Piter.tv писало о том, что президент "Зенита" недоволен не матом в новом шоу "Z+", а обилием англицизмов в речи героев.

Фото и видео: Piter.tv