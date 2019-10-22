Господдержку Северного Кавказа назвали неэффективной

Счетная палата проанализировала средства, выделенные региону на реализацию инвестпроектов.

За три последних года в бюджет Северного Кавказа поступило почти 8 млрд рублей. На эти деньги власти региона смогли реализовать только девять проектов из 27 запланированных и создать 577 рабочих мест.

Это свидетельствуют об отсутствии улучшений инвестклимата как в макрорегионе в целом, так и в отдельных его субъектах. Напряженность на рынке труда сохраняется, отметили в Счетной палате, а механизм отбора и финансирования сопряжен с коррупционными рисками.

В ведомстве также отметили крайне низки показатель внебюджетных инвестиций. В 2017 году он составил только 22% от планового объема, а в 2018 году — 36%.

Видео: YouTube/ Счетная палата Российской Федерации