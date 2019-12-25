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Госдума приняла закон о нефтеразливах
Сегодня, 15:37
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lesjasap

Госдума приняла закон о нефтеразливах

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Депутаты одобрили внесенные в законопроект правки.

Госдума России приняла закон о нефтеразливах. На пленарном заседании депутаты поддержали законопроект, который обяжет компании иметь резерв денежных средств на счетах, а также банковскую гарантию и страховку от разливов топлива. Инициатива коснется предприятий, которые занимаются добычей, хранением и транспортировкой нефтепродуктов.

Напомним, что документ внесен в Госдуму в 2018 году. В марте того же года его приняли в первом чтении. Однако в комитете по экологии рассказали о недочетах проекта. В частности, парламентарии напомнили об отсутствии механизмов по установлению финансовых гарантий. После ситуации в Норильске внесение поправок было ускорено. 

Закон также предусматривает уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов. 

Из-за нового закона в Петербурге могут закрыться около 100 баров.

Теги: госдума, закон, нефтеразлив
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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