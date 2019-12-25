  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госдума приняла поправки, уточняющие требования к журналистам на митингах
Сегодня, 15:11
76
matveyvn

Госдума приняла поправки, уточняющие требования к журналистам на митингах

0 0

Журналистам запрещено скрывать отличительные признаки работника СМИ.

Государственная Дума приняла поправки, уточняющие требования к журналистам при работе на публичных мероприятиях — в том числе на митингах. Нововведения разработали Дмитрий Вяткин и Александр Хинштейн. 

Отмечается, что законопроект распространяет на журналистов те же обязанности и запреты, которые есть для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Представителям СМИ будет запрещено поддерживать участников, заниматься организацией подобных мероприятий, организовывать сбор пожертвований или подписей, скрывать отличительные признаки работника СМИ. Их вид будут устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Ранее Госдума приняла во II чтении законопроект о комплексном развитии территорий.

Фото: pixabay.com

Теги: госдума, журналисты, митинги, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии