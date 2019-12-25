Госдума приняла поправки, уточняющие требования к журналистам на митингах

Государственная Дума приняла поправки, уточняющие требования к журналистам при работе на публичных мероприятиях — в том числе на митингах. Нововведения разработали Дмитрий Вяткин и Александр Хинштейн.
Отмечается, что законопроект распространяет на журналистов те же обязанности и запреты, которые есть для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Представителям СМИ будет запрещено поддерживать участников, заниматься организацией подобных мероприятий, организовывать сбор пожертвований или подписей, скрывать отличительные признаки работника СМИ. Их вид будут устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.
Ранее Госдума приняла во II чтении законопроект о комплексном развитии территорий.
Фото: pixabay.com
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