Если суд вынесет отрицательное решение, то законопроект не подлежит дальнейшему рассмотрению и принятию.

Госдума одобрила в втором чтении законопроект о Конституционном суде для законодательного воплощения поправок в основной закон страны, которые были приняты общероссийским голосованием.

Законопроект предусматривает, что в Конституционном суде теперь будет 11 судей — в том числе председатель и его зам. Функционировать орган сможет, если в заседании участвуют не менее 8 судей, принимать решение при присутствии не менее чем шести.

Также КС сможет по запросу президента проверяет конституционность законопроектов. Если суд вынесет отрицательное решение, то законопроект не подлежит дальнейшему рассмотрению и принятию.

При этом законопроект предлагает судьям КС выступать с особыми мнениями и подвергать критике решения суда через СМИ.

Ранее мы писали, что приговор фигуранту "Московского дела" Константину Котову оставили в силе.

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