Госдеп рассказал, что могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров США и РФ

Мэттью Миллер рассказал об ожиданиях от Москвы.

Первым шагом для возобновления переговоров между американской администрацией и российским руководством могло бы стать освобождение граждан США, находящихся под стражей в России. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что если бы Владимир Путин действительно хотел восстановить отношения с Вашингтоном или коллективный Западом, то начал бы с освобождения американцев, которые остаются задержанными или арестованными в РФ. Вторым условием для начала переговоров, которое обозначил Миллер, мог бы стать вывод российских войск с территории Украины.

Но, несмотря на сегодняшнее заявление президента Путина о желании улучшить отношения", российский лидер, по утверждению представителя Госдепа, якобы не продемонстрировал намерения "вести реальные переговоры. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США заявили, что не хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке длился дольше необходимого.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State