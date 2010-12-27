Госдеп США запретил американцам поездки в КНДР

Американские власти считают, что граждан США в КНДР могут арестовывать для втягивания Вашингтона в переговорный процесс

Власти США ввели запрет на поездки американцев в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что решение было принято в связи с нарастающим риском ареста и заключения под стражу в Северной Корее для граждан США. Науэрт отметила, что если гражданину тем не менее будет крайне необходимо выехать в КНДР, то придется обратиться в Госдеп за специальным разрешением.

Это означает, что граждане США больше не могут ездить в КНДР, так как использование паспорта в подобных поездках является незаконным.Уведомление о решении Госдепартамента будет опубликовано в Федеральном реестре на следующей неделе и вступит в законную силу в конце августа.