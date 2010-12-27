Горячие парни из "Девяткино" исполнили песню в местном магазине, прикрыв интимные места носками

Жители "Мурино" организовали концерт прямо в продуктовом магазине. Правда, в итоге оценили не исполнение песни, а их внешний вид.

На окраине Санкт-Петербурга происходят веселые события: молодые люди забежали в продуктовый магазин полностью обнаженные. Их пикантные места были одеты лишь в носки. Об этом сообщил очевидец и опубликовал фото героев в соцсеть "Вконтакте".

Горячие Муринские Перцы почувствовали себя четверкой Red Hot Chili Peppers, которые исполняли песню Mommy Where"s Daddy в одних носках. Очевидец

Свидетель концерта сообщает, что действо происходило вечером 24 апреля на улице Шувалова, дом № 11.

Фото: "ВК" - "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"