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Горячие парни из "Девяткино" исполнили песню в местном магазине, прикрыв интимные места носками
Сегодня, 13:50
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Shdaria
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Горячие парни из "Девяткино" исполнили песню в местном магазине, прикрыв интимные места носками

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Жители "Мурино" организовали концерт прямо в продуктовом магазине. Правда, в итоге оценили не исполнение песни, а их внешний вид.

На окраине Санкт-Петербурга происходят веселые события: молодые люди забежали в продуктовый магазин полностью обнаженные. Их пикантные места были одеты лишь в носки. Об этом сообщил очевидец и опубликовал фото героев в соцсеть "Вконтакте".

Горячие Муринские Перцы почувствовали себя четверкой Red Hot Chili Peppers, которые исполняли песню Mommy Where"s Daddy в одних носках.

Очевидец 

Свидетель концерта сообщает, что действо происходило вечером 24 апреля на улице Шувалова, дом № 11. 

Фото: "ВК" - "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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