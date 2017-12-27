Горсуд подтвердил временное отстранение ректора Университета Бонч-Бруевича

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять решение суда Невского района о временном отстранении ректора университета имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского.

Во вторник, 9 января, Санкт-Петербургский городской суд рассматривал жалобу на решение Невского районного суда. Ведомство высшей инстанции оставило без изменений постановление о временном отстранении от должности ректора университета имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Главу вуза обвиняют в превышении должностных полномочий.

От обязанностей ректора его освободили до 4 февраля 2018 года.

Ранее Piter.tv сообщал, что ректора университета Бонч-Бруевича отпустили из-под ареста, но отстранили от должности.

По версии следствия, мужчина незаконно сдавал в аренду помещения вуза. В результате его действия государство потеряло 1,7 миллиона рублей.

Видео: УФСБ по Петербергу и Ленобласти