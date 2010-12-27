Горсуд отменил возвращение прокуратуре дела в отношении Барсукова‍

Городской судья решил побыстрее заняться делом Владимира Барсукова и передал дело в Куйбышевский суд.

В Петербурге суд вынес вердикт о том, какая инстанция займется делом Владимира Барсукова. Мужчину и его коллег обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества. Ранее планировалось передать дело на рассмотрение генеральному прокурору. Однако, городской суд отменил постановление и определил, что будущее подозреваемого решит Куйбышевское ведомство.

Дополнительное вмешательство в расследование потребовалось после заявления прокуратуры о том, что представители Куйбышевского суда якобы находится в сговоре с друзьями обвиняемого, а также в затягивают процесс. Днем 15 декабря городской судья дал указание, что дело все же будет проводиться в данном ведомстве, но с новыми служебными сотрудниками.

Напомним, что делопроизводство включает в себя семерых подозреваемых. Лидер группировки находится под арестом с 2007 года. Он также обвиняется в покушении на бизнесмена и рейдерских захватах. В отношении других членов банды дела будут прекращены по истечению срока давности.