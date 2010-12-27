Петербургский горсуд признал незаконным отказ Смольного в согласовании акции Навального 7 октября

Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу бывшей главы горштаба Навального Полины Костылевой на отказ в проведении митинга 7 октября.

Петербургский городской суд удовлетворил пелляционную жалобу бывшей главы горштаба Навального Полины Костылевой на отказ в проведении митинга 7 октября. Об этом сообщает "Фонтанка".



В соцсети адвокат Аркадий Чаплыгин написал, что 5 декабря петербургский горсуд отменил решение Смольнинского райсуда и признал незаконным отказ в согласовании митинга против коррупции, который штаб Навального провел 7 октября, несмотря на запрет.



9 октября Полину Костылеву признали виновной в организации несанкционированной акции на Марсовом поле. Женщине назначили сорок часов обязательных работ.



Напоминаем, что 7 октября на Марсовом поле прошел митинг в поддержку конкурентных выборов. В акции приняли участие несколько тысяч человек, многих задержали.



Фото: ВКонтакте / Алексей Навальный

