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Петербургский горсуд признал незаконным отказ Смольного в согласовании акции Навального 7 октября
Сегодня, 21:43
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TretyakovaS
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Петербургский горсуд признал незаконным отказ Смольного в согласовании акции Навального 7 октября

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Петербургский горсуд удовлетворил апелляционную жалобу бывшей главы горштаба Навального Полины Костылевой на отказ в проведении митинга 7 октября.

Петербургский городской суд удовлетворил пелляционную жалобу бывшей главы горштаба Навального Полины Костылевой на отказ в проведении митинга 7 октября. Об этом сообщает "Фонтанка".

В соцсети адвокат Аркадий Чаплыгин написал, что 5 декабря петербургский горсуд отменил решение Смольнинского райсуда и признал незаконным отказ в согласовании митинга против коррупции, который штаб Навального провел 7 октября, несмотря на запрет.

9 октября Полину Костылеву признали виновной в организации несанкционированной акции на Марсовом поле. Женщине назначили сорок часов обязательных работ.

Напоминаем, что 7 октября на Марсовом поле прошел митинг в поддержку конкурентных выборов. В акции приняли участие несколько тысяч человек, многих задержали.  

Фото: ВКонтакте / Алексей Навальный

Теги: навальный , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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