Горсуд Петербурга оставил голодающего депутата Караваева в "Новых Крестах"

Жалобы арестованного на бесчеловечные условия содержания не разжалобили судью.

Арестованный депутат из Ленинградской области пожаловался на содержание в "Крестах-2". Мужчина заявил, что ему приходится спать под "кровавым" одеялом, а сотрудники закона постоянно отбирают у него сухари. Бывший политик также недоволен сквозняками в камере, отсутствием горячей воды.

Такие условия Сергей Караваев получил после того, как объявил руководству учреждения о голодовке. У арестованного также отобрали посуду и столовые приборы - за ненадобностью.

Напомним, что депутата обвиняют по статье за мошенничество с землей. С февраля 2019 года он арестован. Такую же меру пресечения следователи избрали и для отца, причастного к преступной схеме. Днем 20 сентября подозреваемый начал голодовку. Он хотел обратить внимание на несогласие с действиями прокуратуры и следственных органов. За помощью политик обратился уполномоченному Сергею Шабанову.

Там нет элементарных бытовых нужд – розетки, горячей воды, двери в санузел, радиоточки и зеркала. Из-за треснутой рамы окно не закрывалось и ему приходилось спать в одежде. Подушка, по его словам, была наполовину выпотрошена, а одеяло порезано и местами измазано кровью рассказывает об ужасах тюремной жизни Шабанов

Омбудсмен объяснил, что после вмешательства Шабанова Караваева сразу же перевели в медчасть.

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Фото: Piter.tv

