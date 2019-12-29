В понедельник, 2 марта, петербуржцы выберут мореплавателей для Аллеи героев в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба медиацентра правительства города на Неве.
Известно, что Российское военно-историческое общество уже подготовило перечень тем из истории ВМФ России. Горожанам предлагают выбрать мореплавателей для Аллеи героев с 1 по 25 марта. После соответствующие ведомства на каждую из тем определят по одному герою.
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Фото:википедия
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