Данный комплекс будет располагаться на территории самого большого музея ВМФ под открытым небом в мире.

В понедельник, 2 марта, петербуржцы выберут мореплавателей для Аллеи героев в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба медиацентра правительства города на Неве.

Известно, что Российское военно-историческое общество уже подготовило перечень тем из истории ВМФ России. Горожанам предлагают выбрать мореплавателей для Аллеи героев с 1 по 25 марта. После соответствующие ведомства на каждую из тем определят по одному герою.

Бюсты установят 26 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура помогла пожилым супругам добиться специальной выплаты к юбилею совместной жизни.

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