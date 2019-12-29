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Петербуржцы выберут мореплавателей для Аллеи героев в Кронштадте
Сегодня, 12:59
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцы выберут мореплавателей для Аллеи героев в Кронштадте

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Данный комплекс будет располагаться на территории самого большого музея ВМФ под открытым небом в мире.

В понедельник, 2 марта, петербуржцы выберут мореплавателей для Аллеи героев в Кронштадте. Об этом сообщает пресс-служба медиацентра правительства города на Неве.

Известно, что Российское военно-историческое общество уже подготовило перечень тем из истории ВМФ России. Горожанам предлагают выбрать мореплавателей для Аллеи героев с 1 по 25 марта. После соответствующие ведомства  на каждую из тем определят по одному герою.

Бюсты установят 26 июля 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура помогла пожилым супругам добиться специальной выплаты к юбилею совместной жизни.

Фото:википедия

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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