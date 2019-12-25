Городской суд Петербурга вернул в прокуратуру засекреченное дело

По данным инсайдеров, речь может идти о хищениях в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что петербургский суд вернул в прокуратуру засекреченное дело. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

В пресс-службе судов Петербурга отметили, что дело содержит гриф "секретно". По данным инсайдеров, в деле содержаться материалы о хищениях в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны.

В итоге соответствующее дело вернули в соответствии со статьёй 237 УПК РФ.

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