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Городской суд Петербурга вернул в прокуратуру засекреченное дело
Сегодня, 15:33
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IRINA_CHALKINA

Городской суд Петербурга вернул в прокуратуру засекреченное дело

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По данным инсайдеров, речь может идти о хищениях в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны.

В понедельник, 16 марта, стало известно о том, что петербургский суд вернул в прокуратуру засекреченное дело. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

В пресс-службе судов Петербурга отметили, что дело содержит гриф "секретно". По данным инсайдеров, в деле содержаться материалы о хищениях в Государственном научно-исследовательском испытательном институте военной медицины Минобороны.

В итоге соответствующее дело вернули  в соответствии со статьёй 237 УПК РФ.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженку отправили в колонию за драку в детском саду.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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