Петербургской станции скорой медицинской помощи исполняется 120 лет

Первые пациенты были приняты организацией в 1899 году.

В 2019 году петербургская станция скорой медицинской помощи отмечает 120-летие со дня основания. Создателями организации являются доктора Николай Вельяминов и Генрих Турнер,а учреждение появилось благодаря патронажу императрицы Марии Федоровны.

Специалисты отмечают, что местная скорая помощь всегда отличалась от столичной и региональных отделений: в Северной столице она всегда являлась государственной.

Основной задачей инстанции остается помощь раненым или пострадавшим на улице, а также транспортировка больных до ближайшего пункта медицинской помощи от дома. Изначально вызвать медицинский персонал могли только представители полиции, врачи или дворники. За первый год существования станция приняла 300 пациентов.

Напомним, что глава МО "Лиговка-Ямская" покинул должность.

Фото: Piter.tv