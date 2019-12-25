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Городские поликлиники станут бережливыми в 2020 году
Сегодня, 22:47
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smirenny

Городские поликлиники станут бережливыми в 2020 году

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Практически 200 учреждений станут бережливыми.

К концу текущего года почти 200 поликлиник города станут бережливыми, отметили в Смольном.

Власти Петербурга планируют внедрить бережливые производственные инструменты. Пациентам станет комфортнее пребывать в учреждениях за счет экономии их времени, изменений в логистике и других улучшений. Изменения коснутся 191 организацию, сообщила руководитель отдела организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Северной столицы Лариса Соловьева.

Отметим, что такой формат работы начали внедрять с 2017 года. 

Ранее мы писали, что в Петербурге составили план запретов на случай новой волны пандемии.

Фото: Piter.TV

Теги: бережливые поликлиники, городские поликлиники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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