Город встал в предпраздничной пробке: на дорогах 7 баллов

Петроградский район сильно "забит" из-за ДТП и дорожных работ.

Сегодня, 8 мая, Петербург встал в предпраздничной пробке. На дорогах 7 баллов, по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Пробки в 7 баллов зафиксированы на дорогах в различных районах Петербурга. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" наряженная ситуация наблюдается на дорогах Петроградки.

Практически стоят Большой и Малый проспекты Петроградской стороны. Скорость потока в переулке Нестерова составляет не больше 5 км/ч. Сложно проехать и по Кронверкской набережной и Троицкому мосту.

Из-за ДТП и дорожных работ наблюдаются заторы на Московском проспекте.

Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"