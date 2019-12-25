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Город участвует в эксперименте по маркировке молочной продукции
Сегодня, 21:20
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smirenny

Город участвует в эксперименте по маркировке молочной продукции

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Участие примет завод "Пискаревский".

В среду, 9 сентября, стало известно, что город решил принять участие во всероссийском  эксперименте по повышению качества и безопасности продуктов.

Так, планируется маркировать продукты, это позволит отслеживать продвижение продукции на всех этапах — от производства до продажи. В эксперименте примут участие 310 производителей, 90 импортеров, 379 представителей оптового звена и более четырех тысяч магазинов. Что касается региональных производителей, то к эксперименту присоединится завод "Пискаревский".

Губернатор отметил, что также сократятся объемы незаконной продукции. Кроме того, на рынке создается здоровая конкурентная среда. 

Ранее мы писали, что в Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона.

Фото: Piter.TV

Теги: маркировка молочной продукции, повышение качества и безопасности продуктов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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