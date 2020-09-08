В Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона

В декларации было указано, что в контейнерах находится химическая продукция.

В Большом порту Петербурга обнаружен крупный груз с санкционными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Контейнеры с продукцией в адрес петербургского ООО "Ригель" были направлены из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH. В декларации было указано, что в контейнерах находится химическая продукция. Вместо этого таможенники нашли масло, хамон и сыр.

Сыр был произведён в Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландах и Франции, масло – в Финляндии и Нидерландах, хамон – в Испании.

Представители Россельхознадзора уничтожили весь провозимый товар (более 46 тонн).

В июле Россельхознадзор не пустил в Петербург партию гнилых слив.

Фото и видео: Россельхознадзор