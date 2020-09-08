В Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона

В Большом порту Петербурга обнаружен крупный груз с санкционными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Контейнеры с продукцией в адрес петербургского ООО "Ригель" были направлены из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH. В декларации было указано, что в контейнерах находится химическая продукция. Вместо этого таможенники нашли масло, хамон и сыр.
Сыр был произведён в Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландах и Франции, масло – в Финляндии и Нидерландах, хамон – в Испании.
Представители Россельхознадзора уничтожили весь провозимый товар (более 46 тонн).
В июле Россельхознадзор не пустил в Петербург партию гнилых слив.
Фото и видео: Россельхознадзор
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Принципиально все верно, а уничтожать зачем? Есть детдома, садики и иные учреждения - отдали бы детям или в крайнем случае реализовали, а деньги в пользу государства, а то этих силовиков содержит государство, а силовики уничтожают материальные средства...
Совести не совсем, люди рубли до зарплаты считают. Раздали бы неимущим
Россия п... Не люди а нелюди,идиотизм в генах. Вместо конфискации уничтожение,а хотя это у нас в крови... уничтожение...
Зачем?