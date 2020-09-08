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В Петербурге уничтожили 46 тонн сыра, масла и хамона

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В декларации было указано, что в контейнерах находится химическая продукция.

В Большом порту Петербурга обнаружен крупный груз с санкционными продуктами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Контейнеры с продукцией в адрес петербургского ООО "Ригель" были направлены из Германии логистической компанией EMS Hansa GmbH. В декларации было указано, что в контейнерах находится химическая продукция. Вместо этого таможенники нашли масло, хамон и  сыр.

Сыр был произведён в Италии, Эстонии, Германии, Финляндии, Нидерландах и Франции, масло – в Финляндии и Нидерландах, хамон – в Испании.

Представители Россельхознадзора уничтожили весь провозимый товар (более 46 тонн).

В июле Россельхознадзор не пустил в Петербург партию гнилых слив.

Фото и видео: Россельхознадзор

Теги: масло, россельхознадзор, сыр, хамон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 11:48

Принципиально все верно, а уничтожать зачем? Есть детдома, садики и иные учреждения - отдали бы детям или в крайнем случае реализовали, а деньги в пользу государства, а то этих силовиков содержит государство, а силовики уничтожают материальные средства...

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Аноним
Сегодня 11:02

Совести не совсем, люди рубли до зарплаты считают. Раздали бы неимущим 

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Аноним
Сегодня 11:48

Россия п... Не люди а нелюди,идиотизм в генах. Вместо конфискации уничтожение,а хотя это у нас в крови... уничтожение...

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Аноним
Сегодня 11:45

Зачем?

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