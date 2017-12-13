На Якорной дотла выгорела квартира

Ночью в Петербурге произошел пожар. В Красногвардейском районе дотла выгорела квартира.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге загорелась квартира. По словам очевидцев, инцидент произошел около трех часов ночи в Красногвардейском районе. Полыхал балкон в доме №3 по Якорной улице. В сети появилось видео пожара.

На кадрах можно заметить, что пламя охватило лоджию на восьмом этаже. Пользователи соцсетей предполагают, что огонь вспыхнул из-за неаккуратного обращения с огнем: "Небось, кто-то просто курил на деревянном балконе".

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Местные жители сообщают, что обошлось без жертв. Впрочем, данная информация пока не подтверждена.

Ранее piter.tv передавал, что в Шушарах произошло смертельное ДТП: водитель Lexus не справился с управлением, вылетел в кювет и на большой скорости протаранил бетонное ограждение.