Смертельное ДТП в Шушарах: Lexus влетел в бетонное ограждение

В Пушкинском районе Петербурга водитель легковушки не справился с управлением и протаранил бетонное ограждение. В результате аварии погибли люди.

Накануне, 22 февраля, в Пушкинском районе Lexus на большой скорости вылетел в кювет и протаранил бетонное ограждение. Инцидент произошел около десяти часов вечера на Автозаводской улице, 2 в поселке Шушары. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

По предварительным данным, 36-летний водитель Lexus RX300 не справился с управлением. В результате чего на большой скорости вылетел за пределы дороги и протаранил забор.

Известно, что авария унесла жизнь виновника ДТП. Пассажир иномарки в тяжелом состоянии с многочисленными травмами угодил в больнцу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее piter.tv передавал, что на Ржевке произошла массовая авария: столкнулись 14 транспортных средств. Есть погибшие.