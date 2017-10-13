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nadiputintseva
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К ТК "Гранд Каньон" подъехала пожарная машина

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Дыма не видно.

В полдень в Санкт-Петербурге к торговому комплексу "Гранд Каньон", расположенному около станции метро "Проспект просвещения", приехали пожарные. Очевидцы сообщают, что в ТК произошло возгорание.

Пользователи соцсетей отмечают, что огнеборцы подъехали к комплексу с противоположной стороны от проспекта Энгельса. Вдоль улицы растянуты шланги.Также поступила информация, что службы проводят плановые учения, и пожара на самом деле нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее Piter.tv сообщал, что на Сестрорецком вокзале временно будут продавать билеты в вагонах электричек

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: новости спб , пожар , происшествия , тк гранд каньон
Категории: Новости СПб Происшествия

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