К ТК "Гранд Каньон" подъехала пожарная машина

Дыма не видно.

В полдень в Санкт-Петербурге к торговому комплексу "Гранд Каньон", расположенному около станции метро "Проспект просвещения", приехали пожарные. Очевидцы сообщают, что в ТК произошло возгорание.

Пользователи соцсетей отмечают, что огнеборцы подъехали к комплексу с противоположной стороны от проспекта Энгельса. Вдоль улицы растянуты шланги.Также поступила информация, что службы проводят плановые учения, и пожара на самом деле нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Сестрорецком вокзале временно будут продавать билеты в вагонах электричек

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург