На Сестрорецком вокзале временно будут продавать билеты в вагонах электричек

Пожар в здании Сестрорецкого вокзала изменил систему продажи билетов РЖД.

Из-за вчерашнего пожара в здании вокзала Сестрорецка, представители РЖД запустят систему временных разъездных кассиров. Отмечается, что в них с пассажиров не будут взиматься сборы за оформление. Основные же кассы будут закрыты. Информацией поделилась пресс-служба ведомства.

Напомним, что возгорание началось около восьми часов вечера. На месте ликвидации последствий работали сотрудники ГУ МЧС. Все пассажиры и сотрудники вокзала были экстренно эвакуированы. В результате слаженных действий специалистов, пострадавших в огне не оказалось.

С утра 8 февраля пассажиры смогут приобрести билеты на электрички в вагонах составов. Там их обслужат кассиры. Такая ситуация продлится до конца недели. Потом сотрудники РЖД планируют запустят временный модуль реализации билетов.

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