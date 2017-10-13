Появилось видео горящего железнодорожного вокзала в Сестрорецке

В Сестрорецке в здании вокзала, в котором был ремонт - произошло возгорание.

Вечером 7 февраля в Сестрорецке на Дубковском шоссе,1 загорелось здание железнодорожнго вокзала, сообщают очевидцы.

Сообщение о пожаре поступило в 19.53. Как оказалось, на втором этаже здания произошел пожар на площади 30 кв. м. На данный момент возгорание ликвидировано.

На месте работали 24 сотрудника пожарных служб, 20 единиц техники, сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пострадавших на месте происшествия нет.

По предварительной информации, вокзал в Сестрорецке загорелся из-за ремонтных работ, которые проводит компания, арендующая здание, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Видео: Piter.TV

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург