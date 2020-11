Клип выпустили на песню "The Valley of the Pagans".

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, что группа Gorillaz сняли новый клип в Grand Theft Auto V. Видеоролик опубликован на YouTube-канале музыкантов. Клип выпустили на песню "The Valley of the Pagans". Отметим, что в прошлом месяце группа выступила для ток-шоу в хите Nintendo Animal Crossing. Клип посмотрели более 2 млн пользователей. Ранее мы сообщали о том, что Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек "Бэнгер". Видео:Gorillaz/YT