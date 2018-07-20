Google выдает фотографии Трампа по запросу "idiot"

Сегодня, 20 июля Google показывает по запросу "idiot" изображения с Дональдом Трампом.

В СМИ появилась информация о том, что тролли с Reddit сделали все, чтобы обмануть алгоритмы Google и научить их выводить фотографии американского лидера Дональда Трампа по запросу "idiot" в поиске по картинкам. Им это удалось: сейчас на первой странице выдачи Google по запросу "idiot" в самом деле выдаются фотографии Трампа.

Фотографии Трампа стали появляться в поисковике после того, как британцы возвратили в чарты песню "American Idiot" группы Green Day. Сразу после этого пользователи Reddit организовали флешмоб. Они разместили и лайкали посты, где присутствовало слово "идиот", а также фотографии Трампа.

Известно, что Google упорядочивает результаты в том числе в зависимости от популярности изображений, пользователям с Reddit удалось вывести Трампа на первую ступень выдачи по слову "идиот".

Фото, видео: скриншот Google